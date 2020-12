Kroegbaas laat zich omscholen tot makelaar: "Ik kon niet meer stilzitten"

BUSSUM - Kerstmutsen met het logo van 't Raedhuys in Bussum liggen klaar op de bar als kleinigheidje bij iedere bestelling. Het personeel bedenkt allerlei vormen om ook deze tweede horecasluiting de kosten te drukken. Eigenaar Rogier Jansen focust zich ondertussen heel ergens anders op: hij laat zich omscholen tot makelaar.

"Ik kon niet meer stilzitten", vertelt hij. "In de eerste lockdown hebben we alles al vernieuwd; wat kan ik nu nog doen?" Met die vraag liep Rogier halverwege oktober rond. "Dan ga je kijken, waar ligt mijn kunnen naast het verkopen van biertjes en gezellige praatjes. Uiteindelijk kwam ik uit in de vastgoedwereld." Medelijden met het personeel is overigens niet op zijn plaats. "Ik heb een hele fijne ervaren crew, die zelf het initiatief neemt. Ik loop alleen maar in de weg als ik me ermee bemoei." Vol vertrouwen laat hij het personeel dan ook van alles organiseren. "Ik heb gezegd 'regel het maar', en ze regelen het." Horizon verbreden Juist die zelfstandigheid van zijn personeel geeft Rogier de mogelijkheid om zelf verder te kijken. "De makelaardij is ergens met een paplepel ingegoten door mijn vader", vertelt hij. "Toen heb ik een makelaarschool aangeschreven met de vraag wat de vereisten en de mogelijkheden zijn." Bekijk hieronder hoe Rogier omschakelt. Tekst loopt door onder video

Van kroegbaas tot makelaar - NH Nieuws

Alleen in de schoolbanken zitten, was voor Rogier echter niet genoeg. "Op een maandag liep ik binnen bij een oude hockeyvriend bij Van Trigt Makelaars in Huizen. Ik legde hem mijn plan voor en ik kon meteen beginnen." Als makelaar in opleiding mag hij zich direct bemoeien met het echte werk. "Ik begeleid bezichtigingen en ben al bezig met de eerste koopcontracten."

Al bemoeit Rogier zich momenteel niet op de voorgrond met het reilen en zeilen binnen 't Raedhuys, hij blijft de baas. Of hij ondanks de liefde voor zijn kroeg ooit de volledige de makelaardij in stapt, is nog maar de vraag. "Ik weet nog niet of dit te combineren valt en waar ik dan eventueel voor kies. Ooit moet die keuze gemaakt worden, maar tegen die tijd heb ik sowieso gewoon die studie in de pocket."