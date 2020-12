Hilversum eert Metropole Orkest met gemeentespeld: 'Hilversums trots'

Het bekende Metropole Orkest bestaat dit jaar 75 jaar en heeft in die tijd een internationale status verworven. Het speelt vele muziekstijlen: van jazz tot pop en van musicals tot chansons. Naast een bigband beschikt het Metropole Orkest over een volledige symfonische strijkerssectie, een harpist, een hoornist, een hoboïst, meerdere fluitisten en een ritmesectie.

De internationale status van het orkest blijkt alleen al uit het feit dat het orkest vier Grammy Awards won en twintig keer genomineerd werden voor deze award. Ook trad het orkest zes keer op in de wereldberoemde Royal Albert Hall en werkte het mee aan duizenden radio- en televisie-uitzendingen.

'Orkest van wereldformaat'

En dat met Hilversumse roots. "Het Metropole Orkest is een orkest van wereldformaat. Zij zijn nationaal en internationaal bekend. Het is ook het laatste volledige hybride orkest in de wereld. Daar mogen we best trots op zijn als Hilversum", vertelde burgemeester Pieter Broertjes. "Dat ben ik ieder geval wel. Het is een eer om het orkest de gemeentespel te overhandigen."

Het Metropole Orkest is niet het eerste orkest dat Hilversum eert. Eerder kregen het Radio Filharmonisch Orkest en onlangs nog het Groot Omroepkoor ook een gemeentespeld. Net als het Metropole Orkest bestaan deze Hilversumse muziekgezelschappen dit jaar ook 75 jaar.