Bondscoach De Boer over de WK-kwalificatie: "Het is geen poule des doods"

ZEIST - Bondscoach Frank de Boer is redelijk tevreden over de loting voor het kwalificatietoernooi van het WK 2022 die het Nederlands elftal heeft gekoppeld aan Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar. "Het is geen poule des doods", zei hij. "Er is ook geen poule des doods. In iedere poule is het groepshoofd in mijn ogen favoriet."

"Maar je loopt natuurlijk niet zomaar over Turkije en Noorwegen heen", vervolgde De Boer. "Turkije is een goede voetbalnatie met nieuwe talenten. En bij Noorwegen denk ik al snel aan Erling Haaland en Martin Ødegaard. Montenegro en Letland kunnen ook uit een goede organisatie spelen en tegen Gibraltar moeten we aan ons doelsaldo werken."

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De tien nummers 2 strijden samen twee landenploegen uit de Nations League om drie resterende tickets. De FIFA maakt waarschijnlijk dinsdag al het speelschema van het kwalificatietoernooi bekend. Eind maart zijn al de eerste wedstrijden. "Meteen Turkije uit zou wel lekker zijn", zei De Boer. "Want tegen die tijd zijn er misschien nog steeds geen toeschouwers welkom. Ik zou in maart ook wel tegen Noorwegen willen spelen."

Verre reizen

"Ik ben wel blij dat we geen landen als Zwitserland, Zweden en Rusland hebben getroffen", zei De Boer. "En verre reizen naar Azerbeidzjan en Kazachstan zijn ons ook bespaard gebleven. We weten waar we aan toen zijn. We kunnen aan de bak."