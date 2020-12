Mindervalide reizigers in de knel bij station Zaandam door defecte lift en roltrap

ZAANDAM - Voor mindervaliden is het deze dagen lastig om station Zaandam te bereiken. De roltrappen zijn geregeld defect, en na vandalisme is nu ook de lift aan de centrumkant van het station buiten gebruik. De deuren zijn ontzet en het kan tot wel zeven weken duren voordat hij weer werkt. "Dit geeft voor mensen in een rolstoel of scootmobiel enorme problemen."

Met regelmaat lopen mensen op de lift af, om teleurgesteld om te keren en over de eveneens defecte roltrap naar boven of naar beneden te lopen. Voor twee shoppende jonge meiden is dat geen probleem, maar dat ligt anders voor een voorbijganger met een rollator. "Hij doet het vaker niet dan wel", moppert ze. "Vorige week maandag was-ie ook helemaal stuk."

Zorgplicht

Annemiek Goudsmit is afhankelijk van een rolstoel en maakt zich sterk voor de belangen van mindervaliden. Ze is initiatiefnemer van het Platform Toegankelijk Zaanstad en zegt dat er te weinig gebeurt om de problemen op te lossen. "We willen ook dat mensen die slecht ter been zijn overal kunnen komen. Dat is een zorgplicht van de gemeente. Nu die lift stuk is, moet je een noodoplossing hebben, een plan paraat hebben voor de mensen die daarop rekenen."

Wie dat wil, kan een stuk verderop bij de Hermitage wel met de lift naar boven of beneden, maar alleen tijdens openingstijden van de MediaMarkt. Goudsmit ziet dat niet als een echte oplossing. "Het is heel vervelend voor mensen die slecht ter been zijn. Sommige mensen rekenen erop dat ze met de minimale energie die ze hebben een afstand kunnen overbruggen."