Buurtbemiddeling Den Helder ligt al tijdje stil: "We pakken alleen nijpende zaken op"

DEN HELDER - De buurtbemiddeling in Den Helder ligt door de coronacrisis al een tijdje stil. Dat geeft Johan van 't Zand van Buurtbemiddeling Den Helder aan tegenover NH Nieuws. "Alleen nijpende zaken pakken we nog op. Voor de rest adviseren we mensen om het eerst zelf op te lossen en anders desnoods de politie te bellen."

Hij vindt het wel te verdedigen dat de buurtbemiddelaars nu niet aan het werk zijn. "Ik mag mijn eigen kleinkinderen niet eens zien en dan zou ik wel mijn vrijwilligers, die doorgaans gepensioneerd zijn, burenruzies laten oplossen. Dat kan niet, vind ik", zegt Johan van 't Zand.

Overigens lijkt het nu mee te vallen met het aantal burenruzies in Den Helder. "We zien geen explosieve groei van zaken. Maar hoe dat komt, weet ik niet", aldus Van 't Zand. "In de eerste lockdown was er wel duidelijk een toename te zien, maar of dat helemaal te wijten is aan de coronacrisis durf ik niet te zeggen. In het voorjaar zien we namelijk altijd een toename van meldingen van burenruzies. Het is mooi weer, mensen zetten de deuren open en dan zijn er sneller klachten over geluidsoverlast." Geluid is meestal een bron van ergernis bij mensen, maar ook geur (bijvoorbeeld van eten) of parkeerproblematiek zorgen voor frustraties.

Huurwoning

"Over het algemeen zie we vooral burenruzies bij mensen die een (sociale)huurwoning hebben", vertelt Van 't Zand. "Zij zitten in kleinere ruimtes waar het meer gehorig is." Door met beide partijen te praten en ze op neutraal terrein tegenover elkaar te zetten, hoopt Buurtbemiddeling Den Helder dat de problemen worden opgelost. "Vaak weten mensen niets van elkaar. Denk aan iemand die nachtdiensten draait waarvan de buren het niet weten. De oplossing is dan dat mensen het vooraf melden wanneer ze in de nacht moeten werken."

Provinciaal is het aantal burenruzies wel toegenomen, zo bleek uit een rondgang van NH Nieuws. Mensen lijken nu minder geduld te hebben dan tijdens de eerste lockdown, aldus de Gooise buurtbemiddelaars. Buurtbemiddeling Den Helder zegt naar schatting zo'n 90 zaken per jaar te krijgen. De politiewoordvoering kon vanmiddag nog niet zeggen of de afschaling van de buurtbemiddeling in de marinestad tot meer meldingen bij de politie heeft geleid.