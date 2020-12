Hoofddorpse huisarts (49) overleden aan corona: "Mehran was een wereldverbeteraar"

HOOFDDORP - De plotselinge dood van huisarts Mehran Nadimzadeh slaat in als een bom in Hoofddorp en omgeving. Op de website van huisartsenpraktijk Nadimzadeh staat sinds ruim een week geleden geschreven dat de man op 49-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het nieuws komt hard aan bij collega's, bekenden en patiënten, zij reageren bij NH Nieuws.

"Mehran was een wereldverbeteraar", vertelt Suzanne de Jong. Samen met haar moeder woonde ze vier jaar lang in Amstelveen, met Mehran en zijn vrouw als buren: "Het is altijd een ontzettend fijne en goede man geweest." Wat mij bij is gebleven is dat hij nooit in de dure buurten in Nederland huisarts wilde zijn. Hij focuste zich voornamelijk op de wijken waar mensen minder te besteden hebben, zodat hij ervoor kon zorgen dat zorg voor iedereen beschikbaar zou zijn."

Nabestaanden

Ook de moeder van Suzanne, Ellen Dekker, vertelt dat Mehran altijd een vriendelijke man was. "Ik werd vaak uitgenodigd op verjaardagen en was op de bruiloft van Mehran en zijn vrouw. Daarnaast zei hij me altijd gedag als we elkaar tegenkwamen."

Mehran werkte al een aantal jaar in Hoofddorp. Met verschillende huisartsen onder één dak ontving hij zijn patiënten in huisartsenpraktijk Skagerrak. Huisarts Gabin Spijkerman coördineert alles sinds het overlijden van zijn collega en zorgt dat alle patiënten opgevangen worden. Na goed overleg met de vrouw van Mehran hebben zij besloten niet inhoudelijk te willen reageren.