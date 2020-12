Keten van West-Friese horeca wankelt: ook bij toeleveranciers ligt het werk stil

WEST-FRIESLAND - We kunnen niet meer uiteten en geen borrel meer halen in het café. In coronatijd zijn in West-Friesland inmiddels vijftien horecabedrijven omgevallen. Maar achter die bedrijven gaat een hele keten schuil, met bijvoorbeeld schoonmakers, vervoerders en toeleveranciers. "In de eerste golf verloren wij 98 procent van onze omzet", vertelt toeleverancier Mathieu Robert van rokerij Smoking in Enkhuizen.

"Wij zijn slechts de etalage van de horecaketen", zegt Lajos van Wely van restaurant De Enkhuizer Visafslag. "Het is een samenspel van verschillende bedrijven." Hij heeft het over de transporteurs, de toeleveranciers, groothandelaren, schoonmakers en ook bloemisten die voor een bloemetje op tafel zorgen. In de zomer vertelde Van Wely nog aan NH Nieuws dat hij veel support kreeg van Enkhuizers nu er minder toeristen waren. "Locals, regionaal, provinciaal, veel mensen die ons wisten te vinden. Let's go naar een havenstadje aan het IJsselmeer", blikt hij nu terug. "Alleen dat was kort en bondig, want toen kwam weer de tweede golf." Lees verder onder de video.

Inmiddels zijn zo'n vijftien restaurants en cafés in West-Friesland failliet gegaan, zo laat Rob Baltus, voorzitter van Koninklijke Horeca afdeling Noord-Holland, weten. "We verwachten dat ongeveer vijftig procent aan de lifeline hangt, aan het levensdraadje van de overheid", zegt Baltus. "Ik ben er ook eentje van. We hebben een apart vennootschap waar het bedrijf mee draait, daar betaal ik de huur, belastingen en personeel van. Dat staat nu dik in de min." 98 procent omzetverlies En dat geldt vaak ook voor bedrijven die verder in de horecaketen zitten. Zo liggen ook de zaken stil bij Mathieu Robert van Rokerij Smoking in Enkhuizen. "De eerste lockdown hadden we 98 procent omzetverlies. In de zomer, toen we weer open mochten, hadden we weer wat terug. Niet alles, maar wel wat. En nu in de tweede lockdown is het hooguit 15 procent omzet dat ik heb." Lees verder onder de foto.

December gaat volgens Robert nog best aardig en die maand gaat het wellicht lukken om zijn kosten te dekken. Maar als er niets verandert in januari, februari en maart 'wordt het heel lastig'. Dat beeld schetst ook Rob Baltus. "Sommige toeleveranciers missen gewoon zestig tot tachtig procent van de omzet. Die komen hier nu gewoon niet meer en ze hebben geen afzetkanaal in de reguliere sector. Ze kunnen niet zeggen 'we brengen het naar de supermarkt'. Dus de omzet valt gewoon weg." Aan het infuus van de overheid Horecabedrijven krijgen overheidssteun, maar die steun dekt niet honderd procent van de kosten. "We krijgen nu zeventig procent van onze kosten vergoed, dat houdt in dat we er elke maand dertig procent bij inschieten. We hangen nog een beetje aan het infuus van de overheid en dat is een doekje voor het bloeden", aldus Baltus. Als de deuren nog langer dicht moeten blijven, hoopt Baltus op meer overheidssteun, "100 procent dicht, is 100 procent vergoeden."

Maar in een enkel geval profiteert een horecabedrijf juist van de coronatijd. Onder hetzelfde dak van Rokerij Smoking heeft Nathalia Zoer, de partner van Mathieu Robert, een bedrijf. Ze is ook toeleverancier en maakt onder andere mosterd, salsa en oliën. Zoer zag haar omzet meer dan verdubbelen. Bijvoorbeeld omdat de producten de kerstpakketten in gaan. 'Het is een gekkenhuis' "Aan mijn kant is het een gekkenhuis, dat hebben we de vorige lockdown ook gezien. Mensen gaan bewuster eten", aldus Zoer. "We hebben drie mensen erbij moeten nemen en echt een strakke planning gemaakt." "En dan zie ik Mathieu die met z'n handen in het haar zit en dat doet gewoon heel veel pijn als je geen omzet draait. En aan mijn kant is er een stijgende lijn." Ook Baltus ziet dat een enkeling juist goed draait in coronatijd. "Dat zijn bedrijven met een uniek product, dus niet de hamburgers en spareribs. En die hebben vaak maar dertig stoelen en plukken nu de vruchten van het afhalen en bezorgen." Nog even niet met pensioen Maar volgens Baltus zijn dat uitzonderingen. De meeste bedrijven moeten geld bijleggen. Baltus' plan om over drie jaar met pensioen te gaan heeft hij ook laten varen. "Dat wordt nu over zeven jaar. Ik had twintig jaar alles keurig elke maand in een potje gedaan. Bij de eerste lockdown is het hele potje de zaak in gegaan." Lees verder onder de foto.

Rokerij Smoking heeft samen met Lajos van Wely van de Enkhuizer Visafslag een menubox gemaakt om toch wat geld in het laatje te krijgen. Al is dat volgens Robert een druppel op de gloeiende plaat. Voor Van Wely is het vooral een mentale bezigheid in een periode waarin alles stilligt. Vanavond komt premier Markt Rutte met een persconferentie over de coronamaatregelen. Alle vier de ondernemers verwachten dat er geen versoepelingen komen voor hun branche. "We hopen zelf dat we 17 januari weer open kunnen, maar ik vrees dat ze het over de carnavalsperiode gaan heen tillen om zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen", sluit Rob Baltus af.