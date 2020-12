Auto rijdt dwars door hek Huizer basisschool

HUIZEN - Een auto is vanmiddag dwars door het hek van de Kamperfoelieschool in Huizen gereden. Op het moment van het ongeluk aan de Delta waren de schoolkinderen binnen. Er raakte dan ook niemand gewond.

De bestuurder van de auto verloor de macht over het stuur nadat hij op het gladde wegdek in de slip was geraakt. De auto schoot daardoor de weg af en gleed over het fietspad de stoep op.

De auto kwam pas tegen het hek rond het schoolplein tot stilstand. Dankzij dat hek is de auto niet verder het schoolplein opgereden.

Flinke schade

De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. De auto moest na het ongeluk worden weggesleept. De schade aan het hek is ook flink.