Sofie (13) is extra voorzichtig op school: “Voor je het weet, heb je het zelf ook”

RUSTENBURG - De moeder van de dertienjarige sofie heeft corona gehad, "ik maakte me wel een beetje zorgen", vertelt sofie aan WEEFF. Zelf is ze daarom nu extra voorzichting. Presentator Sander Huisman is dit keer in Rustenburg en praat met inwoners over hun ervaringen tijdens de tweede coronagolf.

Vlak naast de karakteristieke ophaalbrug van Rustenburg belt Sander aan bij de 13-jarige Sofie Dol. Op school doet ze voorzichtig als het gaat om de maatregelen rondom corona: “Ik hoor natuurlijk dat er heel veel besmettingen op school zijn, voor je het weet heb je het zelf ook!”

Haar moeder kreeg eerder dit jaar corona. Ook al had zij een milde vorm, de dagelijkse routine moest behoorlijk worden aangepast. In huis probeerde de familie Dol afstand te houden: “Dan moesten we eten voor de deur neer leggen en dan gingen wij weer weg en dan pakte ze het. Dat was heel gek om te doen.”

Geen kaartclub

De 80-jarige Arie Huiberts is de overbuurman van Sofie en heeft gelukkig alles nog buiten de deur weten te houden: “Gezien de omstandigheden mogen we niet mopperen.” Hij mist vooral de verjaardagen met de hele familie bij elkaar: “Bezoekjes naar de familie was allemaal een beetje moeilijk. Je spreekt elkaar veel minder.”

Na 55 jaar biljarten en klaverjassen moet hij dat dit jaar missen. Maar Arie is daar niet echt rouwig om: “Mijn kaartrondje wat ik al 55 jaar heb, gaat ook niet door. Dat durven we nog niet aan. Maar dat is al zo lang aan de gang, dat kan ook wel een jaartje niet", besluit hij.

