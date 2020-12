Getuigen over beschieting restaurant in Jordaan: "We hoorden meteen: dit zijn schoten"

AMSTERDAM - "We lagen in bed en hoorden ineens vijf schoten", vertelt een buurtbewoonster over de kogels die vannacht zijn afgevuurd op restaurant Cinema Paradiso in de Amsterdamse Westerstraat. "We hoorden meteen: dit is geen vuurwerk, dit zijn echt pistoolschoten."

Restaurant Jordaan beschoten: "We hoorden meteen: geen vuurwerk" - NH Nieuws

Meerdere inwoners van de Jordaan schrokken vannacht rond 00.15 uur wakker van de knallen. De overbuurvrouw die de vijf schoten hoorde, zag direct daarna vanuit haar woning 'een jongen wegrennen' en heeft die informatie inmiddels met de politie gedeeld. "Hij ging hier de Tiegelstraat in", vertelt ze voor de camera van NH Nieuws.

beschoten restaurant

Een andere buurtbewoner dacht wél eerst aan vuurwerk, wat in deze tijd van het jaar geen vreemde aanname is. "Maar m'n vrouw dacht: dit klonk niet als vuurwerk. Toen we gingen kijken, was er eigenlijk niets te zien. Maar binnen tien minuten was de politie er. Toen dachten we: dit was geen vuurwerk."

Lees ook Amsterdam Restaurant in Amsterdamse Jordaan beschoten

Behalve vijf kogelgaten in het raam van het restaurant troffen agenten ook enkele kogelhulzen aan. Er is nog niemand aangehouden, en over de reden van de beschieting is nog niets bekend. Wel heeft de recherche behalve buurtonderzoek inmiddels ook sporenonderzoek in het restaurant uitgevoerd. 'Nooit iets onveiligs' Voor de meeste omwonenden komt het geweld in hun buurt onverwacht. "Eigenlijk vind ik het hier altijd heel erg ontspannen", zegt een vrouw. En heb je nooit dat er iets onveiligs gebeurd. Dat er nu zoiets gebeurd, daar ben ik wel behoorlijk van geschrokken." Een man die boven ze zaak woont, tast ook nog in het duister. "Ik ken de eigenaar van het restaurant. Wij komen er wel eens fijn eten", zegt een bewoner die boven het restaurant woont.