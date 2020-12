1500 orgelpijpen van de Enkhuizer Westerkerk zoeken 'eigenaar'

ENKHUIZEN - De Westerkerk in Enkhuizen heeft een unieke orgelkast uit 1549, maar sinds 1994 is het stil in de kerk. In de kast moet namelijk een nieuw orgel komen, maar dat kost 6,5 ton. Om dit geld binnen te krijgen is de Orgelcommissie een bijzondere actie gestart: 1500 orgelpijpen kunnen geadopteerd worden.

De kast van het orgel is één van de oudsten van zijn formaat en is in 2010 gerestaureerd. Maar juist omdat die kast zo uniek is, mag deze niet worden verbouwd. Daarom moest de kerk op zoek naar een orgel dat in de kast past en dat is een dure investering.

Sindsdien werkt de orgelcommissie aan de inzameling voor een nieuw orgel. De helft van het bedrag is inmiddels binnen dankzij donaties, maar aan de andere helft moet nog flink getrokken worden.

Vernoemen

Liefhebbers van het orgel kunnen daarom vanaf aanstaande vrijdag een orgelpijp adopteren. 1500 orgelpijpen zijn nog beschikbaar: de goedkoopste kost vijftig euro en de duurste tegen de tweeduizend euro. Bij een sponsoring van boven de 250 euro kun je een naam in de pijp laten graveren, vertelt Richard Lijnsvelt, voorzitter van de orgelcommissie.

"Over honderden jaren komt zo'n orgel dan naar boven met al die namen er op. Ik denk dat mensen het mooi kunnen vinden iemands naam zo vast te laten leggen." De voorzitter hoopt dat er veel vraag naar is. "Voor Enkhuizers kan het mooi zijn iemand hier te vereeuwigen, maar ook bij orgelliefhebbers wereldwijd verwacht ik interesse."

Openingsconcert

Het orgel wordt in drie delen gerestaureerd: het bovenwerk van het orgel is al klaar. Met deze actie hoopt de commissie het tweede deel - het hoofdwerk - van de orgel te kunnen starten.

Op 16 oktober 2021 staat het openingsconcert van het orgel gepland. Dat er nog veel moet gebeuren, staat buiten kijf, maar dat staat een concert niet in de weg, licht Lijnsvelt toe. "Er kan dan misschien maar op een dele van het orgel gespeeld worden, maar dat is hij wel weer te horen."