Na lang getouwtrek: corporatie helpt tóch met op peil houden huurwoningen Gooise Meren

GOOISE MEREN - Het aantal sociale huurwoningen in Gooise Meren blijft de komende jaren 'op peil'. Dat stellen burgemeester en wethouders nu het, na lang getouwtrek, ook afspraken heeft kunnen maken met woningcorporatie Dudok Wonen. Het bod dat die corporatie eerder deed zorgde ervoor dat het aantal huurwoningen juist zou afnemen in plaats van stijgen, tot onvrede van de gemeente.

Met Dudok Wonen lukte het maken van afspraken lang maar niet. Elk bod dat Dudok Wonen op tafel legde zorgde voor een vermindering van het aantal huurwoningen, omdat de corporatie te veel huurwoningen verkocht. Gooise Meren dreigde de woningcorporatie daarom uit te sluiten van het bouwen van woningen in de gemeente.

De kwestie zorgde er vorig jaar voor dat zowel de gemeente Gooise Meren als Dudok Wonen naar de minister stapten om de zaak aan te kaarten. Pas afgelopen zomer werden de gesprekken tussen de twee hervat.

Meer sociale huurwoningen

Nu hebben de gesprekken ook daadwerkelijk tot nieuwe afspraken geleid. Dudok Wonen heeft onder meer toegezegd om minimaal 175 woningen toe te voegen aan de voorraad. Het gaat om woningen binnen de bestaande bouw. Het geld dat vrijkomt uit de verkoop van sociale huurwoningen wordt vervolgens weer geïnvesteerd in woningen in Gooise Meren.

Dudok Wonen heeft daarnaast toegezegd een 'passend aanbod van sociale woonproducten' te bieden. Naast sociale huur gaat het ook om middenhuur en sociale koop. Dat er ook afspraken zijn gemaakt over huurwoningen in het middensegment en betaalbare koopwoningen is geen overbodige luxe: huishoudens met een middeninkomen komen in Gooise Meren nauwelijks meer aan een woning, doordat de druk op de woningmarkt erg hoog is.

Bevordering van doorstroom

De gemaakte afspraken zorgen er volgens Gooise Meren en Dudok Wonen dat de gemeente toegankelijk blijft. Daarnaast kan er meer gestuurd worden op doorstroming, wat ervoor moet zorgen dat er nog meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor verschillende doelgroepen.