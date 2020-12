Opnieuw vertraging trajectcontrole N9, 'palen zorgen nu al voor lagere snelheid'

BURGERVLOTBRUG - De trajectcontrole op de N9 tussen Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug is opnieuw uitgesteld. Het nieuwe camerasysteem zou komende week actief worden, maar het openbaar ministerie verwacht dat de snelheidscontrole pas half januari in werking kan treden.

Reden voor het uitstel is onder meer het verwerken van meetgegevens van de andere trajectcontroles in het land. "De planning loopt een beetje uit. We hebben te maken met een nieuw systeem en de praktijk blijkt wat weerbarstiger. We willen voorkomen dat we te veel gegevens in een keer te verwerken kijgen", vertelt Marloes van Kessel van het OM.

Aanvankelijk zou de trajectcontrole er vorig jaar al zijn en later werd het verplaatst naar het najaar van 2020. Het ontwikkelen van de software duurde langer. Bovendien bleek het vinden van een plek voor de camerapalen langs de N9 lastiger dan verwacht, aldus Van Kessel.

Tekst gaat verder onder de foto.