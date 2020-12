Meeste ziekenhuizen uit de provincie hebben zorgbonus uitgekeerd aan personeel

Een groot deel van het ziekenhuispersoneel in Noord-Hollandse ziekenhuizen heeft de langverwachte zorgbonus van 1000 euro ontvangen, of zal dat deze maand nog op de rekening gestort krijgen. Dat blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws.

Van de ziekenhuizen die NH Nieuws heeft benaderd, gaf alleen het Amstellandziekenhuis aan nog te wachten op de toekenning van hun aanvraag. Bij de ziekenhuizen die wel een reactie hebben ontvangen, is de totale aanvraag van de zorgbonus goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWZ).

Voorwaarden bonus

Volgend jaar volgt er een controle en moeten de ziekenhuizen verantwoorden of de toekenning van de zorgbonus terecht is geweest. Op de website van het ministerie staat dat de regeling geldt voor 'zorgprofessionals die zich tussen 1 maart tot 1 september 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met Covid-19. Of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen Covid-19. Of beide.'

Daarnaast stelde het ministerie een lijst van beroepen samen die recht hebben op de bonus. Hierdoor valt een deel van het ziekenhuispersoneel buiten de boot.