Vrijwilligers maken en bezorgen maaltijden bij kwetsbaren door heel Amsterdam

AMSTERDAM - Het was bedoeld als tijdelijke maatregel, maar in een paar maanden tijd is de maaltijdbezorgservice van PuurZuid en Dynamo uitgegroeid tot een populaire dienst die niet meer weg te denken is. Honderden mensen genieten dagelijks van de vegetarische maaltijd die de vrijwilligers van 'Buurzaam Thuis' maken en bezorgen. Het is voor de welzijnsorganisaties bovendien een goede manier om hun vaak kwetsbare cliëntele een beetje in de gaten te houden nu de inloophuizen en buurtrestaurants gesloten zijn.

"Het begon als een ideetje aan het begin van de eerste lockdown", vertelt Wouter Plaatsman van welzijnsorganisatie PuurZuid. "We gingen met een paar man om de tafel zitten en toen waren we het heel snel eens over de bezorgservice, en dat werd Buurzaam Thuis", zegt hij trots.

De maaltijdbezorgservice is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen PuurZuid en welzijnsorganisatie Dynamo. Birgit Anthonio van Dynamo geeft aan dat de service een groter doel dient dan alleen het bezorgen van maaltijden. "Onze vrijwilligers maken ook een praatje en kijken hoe het met iemand gaat. Zo werd er op een zeker moment open gedaan door iemand met bebloede voeten, dat wordt gesignaleerd en dan kun je maatregelen nemen", vertelt ze.

Tientallen vrijwilligers

Een club van tientallen vrijwilligers is betrokken bij het maken, inpakken en bezorgen van de maaltijden. "We hebben ook hele afdelingen van bedrijven die hier eens in de week een middag komen inpakken", vertelt Plaatsman. "Dat is vaak ook heel gezellig."

De maaltijd kost 3,50 euro. Dat is iets minder dan de kostprijs. Het tekort wordt aangevuld door de gemeente. Als je voor een maaltijd in aanmerking wil komen, moet je aan bepaalde inkomenscriteria voldoen. Aanmelden kan via de website.

Groeiend aantal cliënten

Het aantal kwetsbare mensen dat is aangewezen op de maaltijdbezorgservice groeit snel in de coronatijd. "We hebben ondernemers die in afwachting zijn van staatssteun en die wij tijdelijk ondersteunen", aldus Plaatsman. "Maar ook mensen die normaal door mantelzorgers geholpen worden. In deze tijd wordt dat contact moeilijker in verband met het gevaar op besmetting, dat vangen wij op door maaltijden langs te brengen en een praatje te maken".

De maaltijden zijn allemaal vegetarisch, omdat dit logistiek eenvoudiger is. NH Nieuws mag meerijden met vrijwilliger Mohammed Babat die al sinds de start bij het project betrokken is. Het eerste aflever adres is in de Rivierenbuurt bij Ton. Hij is een kwetsbare zeventiger die vertelt dat de maaltijden een uitkomst voor hem zijn. Dat het eten vegetarisch is, stoort hem totaal niet. "Ik had laatst vegetarische gehaktballetjes die waren heerlijk en smaakten gewoon naar gehakt", vertelt Ton die blij de tas met eten van Mohammed in ontvangst neemt.