De Peiling: Doe jij vrijwilligerswerk?

In Bussum krijgen vrijwilligers vandaag gratis oliebollen. Ook in veel andere gemeenten is er een bedankje op deze Nationale Vrijwilligersdag. 50PLUS in de Tweede Kamer vindt dat vrijwilligers voorrang moeten krijgen met het coronavaccin. Doe jij vrijwilligerswerk of wil je iemand in het zonnetje zetten? We horen graag van je!

Gratis oliebollen

De Versa Vrijwilligerscentrale in Bussum heeft een druk jaar achter de rug. Het aantal vrijwilligers in de gemeente Gooise Meren is tijdens de coronacrisis verdubbeld. Mensen zetten zich in al taalmaatje, of gaan aan de slag met een jongerenproject of worden vrijwilliger bij het Muiderslot. De vrijwilligers in Gooise Meren worden met bedankt met gratis oliebollen.

Gedicht

De gemeente Amsterdam zag het aantal vrijwilligers het afgelopen jaar ook flink stijgen en liet Stadsdichter Gershwin Bonevacia een ode aan de vrijwilligers schrijven.

Dit is een ode aan alle vrijwilligers,

zij die de sporen van hun bestaan achter laten met liefde.

Het gaat om, op een subtiele manier allesomvattend zijn,

eenmalig of voor langer termijn.

Amsterdam is een museum, de stad is niet van steen,

maar een lichaam, een oneindige expositie.

Misschien is dat wel onze opdracht,

beginnen met de bouw van een grote tempel,

maar er nooit in slagen hem te voltooien.

Gershwin Bonevacia

Stadsdichter van Amsterdam (Het hele gedicht is hier te lezen)

Coronavaccin voor vrijwilligers

Daar waar aan de ene kant de coronacrisis voor veel nieuwe vrijwilligers heeft gezorgd, is er ook een groep mensen gestopt. Volgens de politieke partij 50PLUS zijn vooral ouderen, uit angst besmet te raken met het coronavirus, gestopt met hun vrijwilligerswerk. "Sommige zorg- en welzijnsorganisaties moeten daardoor de meer dan de helft van hun vrijwilligers missen", zegt lijsttrekker Liane den Haan van 50PLUS. De partij zou het goed idee vinden om vrijwilligers voorrang te geven bij het verstrekken van het coronavaccin.

Wat doe jij?

Helpen op de school van je kind. Boodschappen doen voor een oudere buurvrouw, of -als het straks weer kan- koffie schenken bij de spelmiddag in het wijkcentrum. Doe jij vrijwilligerswerk of wil je iemand in het zonnetje zetten? We horen graag van je!