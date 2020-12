Van der Vaart verricht loting WK-kwalificatie Qatar 2022

ZÜRICH - Maandagavond om zes uur begint in Zürich de loting voor de kwalificatie voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. Oud-international Rafael van der Vaart verricht de loting met de Italiaanse oud-voetballer Daniele De Rossi de FIFA-directeur Jaime Yarza.

Het Nederlands elftal behoort bij de tien sterkste landen die in pot 1 zijn ingedeeld. Daardoor ontloopt Oranje België, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, Portugal, Kroatië, Engeland en Denemarken als tegenstander.

De kwalificatiereeks begint in maart en de laatste groepswedstrijd is in november volgend jaar. De groepswinaar van elke poule plaatst zich direct voor het WK. Er zijn dan voor de tien nummers twee en twee landen uit de Nations League via play-offs nog drie tickets voor Qatar te verdienen.

Bondscoach Frank de Boer volgt de loting vanwege het coronavirus vanuit huis, net als de bondscoaches van de 54 andere landen. Omdat het in d zomer te warm is, zal het WK in Qatar niet in juli maar eind 2022 worden gehouden. Er doen in totaal 32 landen mee.