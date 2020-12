Ex-FvD'ers Nanninga en Eerdmans gezamenlijk verder

Het zou gaan om een partij waarmee de twee in maart al mee willen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Dat wordt nog spannend, want partijen die mee willen doen moeten zich uiterlijk 21 december melden bij de Kiesraad.

Nanninga, raadslid en lijsttrekker in Amsterdam in 2018, besloot eerder haar lidmaatschap bij Forum voor Democratie te beëindigen. Zij nam dit besluit samen met enkele andere FvD-leden, onder wie Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek, die in tegenstelling tot Nanninga op de kieslijst stonden voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.