Nederlandse handbalsters na nieuwe nederlaag op rand van uitschakeling op EK

Na de openingstreffer van de Volendamse Debbie Bont - in totaal goed voor twee doelpunten - was het Kroatië dat de klok sloeg in de openingsfase. Nederland keek al snel tegen een 4-1 achterstand aan en wist dat het zich terug moest knokken in de wedstrijd. Dat lukte, want Larissa Nusser maakte er al snel 4-4 van.

Toch was het daarna opnieuw Kroatië dat het beste met de kansen omging en met 9-6 voor kwam. Ook toen liet de Nederlandse ploeg zich van haar beste kant zien en met de rust stond de ploeg van coach Emannuel Mayonade met 13-14 voor. In het restant van de wedstrijd bleef de wedstrijd gelijk op gaan en het lukte Nederland maar niet om de voorsprong naar meer dan een punt te vergroten. Na de 23-24 van Laura van der Heijden leek Oranje toch op een overwinning af te stevenen, maar de Kroaten beslisten met vier treffers in de slotfase anders: 27-25.

Hongarije

Ondanks de twee nederlagen heeft Nederland nog wel een kans om door te gaan naar de volgende ronde. Dan moet er wel gewonnen worden van het sterke Hongarije, dat vandaag met 38-26 te sterk was voor Servië. Nederland - Hongarije staat dinsdag om 20.30 uur geprogrammeerd.