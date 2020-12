Verbaasde nieuwe AZ-coach Jansen over ontslag Slot: "Dit doet wat met je"

ALKMAAR - Het zijn misschien wel de raarste dagen uit de trainersloopbaan van Pascal Jansen. De nieuwe hoofdtrainer van AZ zag zijn ploeg zondag met 1-2 verliezen van FC Groningen en hoorde een dag eerder dat Arne Slot op straat was gezet. "Ik was eerst heel erg verbaasd."

"Het is niet aan mij om een kant te kiezen", aldus Jansen over het plotselinge vertrek van zijn collega. "Ik ben werkzaam bij AZ en dit zijn helaas dingen die gebeuren in de voetbalwereld."

Een paar jaar lang werkten Jansen en Slot intensief samen. Dat is nu dus over. De nieuwe Alkmaarse coach heeft zijn oud-collega vooralsnog alleen getext. "Ik heb hem zaterdag voor de training geappt en hoop hem na het weekend even te spreken."

Invloed op het spel

De treurige gang van zaken bij de Alkmaarse club had invloed op het spel bij de AZ'ers. Met negen overgebleven spelers verliezen de Alkmaarders met 1-2 van FC Groningen. "We zijn allemaal mensen en werken hier bij AZ heel intensief samen. Als degene die het proces aanstuurt ineens moet vertrekken, dan doet dat wel wat met je."

