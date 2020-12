Treurende Hatzidiakos snapt AZ, maar is Slot ook dankbaar

"Het is ontzettend jammer", vertelt Pantelis Hatzidiakos over het ontslag van Arne Slot. "We waren dag en nacht samen en speelden veel wedstrijden. We waren een hechte groep en hij stond dichtbij ons."

De spelersgroep hoorde de beslissing van het ontslag zaterdag op de club en vervolgens moest het team zich alweer snel voorbereiden op de wedstrijd tegen FC Groningen. "Ik heb nog geen contact met hem gehad, maar misschien spreek ik hem één deze dagen."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Pantelis Hatzidiakos.