Studenten bedenken opvouwbare lunchtrommel: Flat the Lunchbox

WERVERSHOOF - Technische bedrijfskunde studenten Esmee, Anouk, Joey en Michael starten Flat the Lunchbox: een bedrijf dat opvouwbare lunchboxen verkoopt. "Het bespaart ruimte in je tas, past beter in de vaatwasser en ook in het keukenkastje", zegt Esmee Ooteman uit Weverswoof op WEEFF Radio.

"Flat the Lunchbox is een broodtrommel die je kan opvouwen na het eten van de lunch", legt Esmee uit.

Vanuit de Hogeschool Inholland in Alkmaar kregen de vier studenten de opdracht om een eigen bedrijf te starten en daar wisten ze wel raad mee. Want zij ergerden zich al een tijd aan het hebben van een lege broodtrommel in een volle boekentas. "Na de lunch zit dat je in de weg, dat wil je niet."

Praktisch en duurzaam

De lunchbox is praktisch en tegelijkertijd duurzaam. Zo biedt de box een alternatief voor plasticzakjes en zilverfolie, waardoor afval wordt bespaard. Ook is het gebruikte materiaal duurzaam. Het is namelijk gemaakt van een recyclebaar en voedselveilig kunstof, polypropyleen genaamd.

En dan gaat ook nog één euro van elke verkochte lunchbox naar de Plastic Soup Foundation. Met een achterliggende gedachte: "Om zo ons steentje bij te dragen een betere wereld", aldus Esmee.