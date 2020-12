Enthousiasme onder bewoners verpleeghuis Weidehof vanwege fietslabyrint

SPANBROEK - Petra Klopper ervaart enthousiasme onder de bewoners van het verpleeghuis Weidehof in Spanbroek. Zij vertelt aan WEEFF Radio dat dit enthousiasme is ontstaan vanwege de aanschaf van een fietslabyrint. Petra: "Je ziet dat de bewoners het apparaat in de afgelopen weken allemaal wilden proberen."

Een fietslabyrint heeft iets weg van een hometrainer. "Je gaat met een stoel of rolstoel voorzitten en dan kun je gaan trappen", legt Petra uit. Tijdens het trappen met trapondersteuning vermaakt een beeldscherm, dat een mooie omgeving laat zien, de bewoner. Via twee knoppen bedienen de bewoners zelf de fietsroute op het beeldscherm. Met die knoppen spelen de bewoners ook verschillende spellen. "Ze zijn dus met hun benen en armen in beweging." Bewegen is volgens Petra het doel van de labyrint.

Routes

Op het beeldscherm kunnen de bewoners een route door verschillende plekken in West-Friesland fietsen. Petra: "Het is mooi om te zien hoe bewoners verschillende plekken tijdens het fietsen herkennen, bijvoorbeeld hun voormalige woonplaats." Verder vertelt zij dat het voor de bewoners ook mogelijk is om routes in Europa en zelfs routes op plekken over de hele wereld te fietsen via het beeldscherm.