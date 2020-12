Buurman verbrande loods Heemskerk: "Ik dacht mijn oldtimers te kunnen opvegen"

HEEMSKERK - Het daglicht laat de ravage zien die de grote brand in Heemskerk heeft aangericht. Het pand aan de Timmerwerf is vannacht compleet verwoest. Aangrenzende panden komen er beter vanaf, al zat buurman Ron van 't Schip uren in onzekerheid over zijn oldtimers. "Toen ik zag hoe het hier was afgezet door de brandweer dacht ik: 'Dit is een drama'", zegt hij tegen NH Nieuws.