Marko Vejinovic nog altijd op trainingsveld FC Volendam; Alex Plat ontbreekt

VOLENDAM - De clubloze Marko Vejinovic stond zondag 'gewoon' op het trainingsveld van FC Volendam. Hoewel de middenvelder en FC Volendam niet tot overeenstemming kwamen over een contract blijft hij tot de winterstop meetrainen. Opvallendste afwezige in de aanloop naar de wedstrijd van maandagavond tegen Excelsior was Alex Plat.