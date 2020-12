Geparkeerde auto beschoten in Amsterdam-Oost

AMSTERDAM - Een geparkeerde witte Mercedes Benz is vannacht op de Linnaeuskade in Amsterdam-Oost beschoten. Er is niemand gewond geraakt.

De schoten werden rond 04:30 uur gelost vanaf de naastgelegen voetbalkooi. De ter plaatse gekomen politie heeft samen met de recherche een onderzoek ingesteld. De vraag van wie de auto is en waarom deze is beschoten, maakt onderdeel uit van het onderzoek.

In totaal zijn er zeven kogels op de auto afgevuurd. Er is vooralsnog niemand aangehouden. De auto is in beslag genomen.