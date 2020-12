Zorgen burgemeester Hoorn: 'Per maand twee drugskwekerijen of drugspanden ontruimd'

HOORN - In het agelopen jaar zijn in de provincie Noord-Holland 125 drugskwekerijen ontdekt. Dat vertelt de Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg op WEEFF Radio. Ook in de gemeente Hoorn is het regelmatig raak. Daar worden volgens de burgemeester per maand gemiddeld twee drugskwekerijen of drugspanden ontruimd. Nieuwenburg: "Het aantal drugspanden neemt toe, er worden steeds vaker drugspanden ontdekt."

Door de drugspanden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan volgens Nieuwenbrug. Hij vertelt dat met name de drugskwekerijen zich meestal bevinden in een woonhuis. "Daar wonen ook andere mensen bij in de buurt. Het is voor te stellen dat dit gevaarlijke situaties oplevert, zoals brandgevaar. Ook zijn dit situaties waarin sprake is van het illegaal aftappen van energie." Niet alleen het aantal drugskwekerijen neemt toe, maar ook bij het aantal synthetische drugslaboratoria is een stijging te zien volgens de burgemeester. "Die vinden we niet alleen in de stad, maar ook in het ommeland."

Drugsconvenant

Om de drugscriminaliteit in de provincie aan te pakken, tekenden 34 gemeenten in Noord-Holland vorige maand een drugsconvenant. De samenwerking bij dit convenant reikt verder dan alleen tussen de gemeenten. De politie Noord-Holland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, woningcorporaties en woningbouwverenigingen, netwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven, waterschappen, intergemeentelijke sociale diensten en omgevingsdiensten tekenden ook. "Met deze samenwerking willen we een halt toeroepen aan de drugscriminaliteit", aldus de burgemeester van Hoorn.