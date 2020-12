Ten Hag: "Onacceptabel om zo aan een wedstrijd te beginnen"

"In december gaan ploegen punten verliezen en dus kan je uitlopen op de concurrentie", zei Ten Hag op de persconferentie na afloop van de wedstrijd. "Vandaag waren we absoluut niet voorbereid om de strijd aan te gaan tegen een gedreven FC Twente. Als je de wedstrijd op 90 procent begint, dan loop je achter de feiten aan en dat is niet acceptabel."

Aanvoerder Dusan Tadic was het eens met zijn trainer. "We waren te slordig vandaag en niet goed in de duels en in balbezit. We waren in alles slecht. Op deze manier kan je niet winnen", aldus Tadic. "Misschien is het goed dat we vandaag verliezen. Wij moeten woensdag winnen van Atalanta en dan moet onze mentaliteit beter zijn."

Aanstaande woensdag speelt Ajax om 18.55 uur de belangrijke laatste groepswedstrijd tegen Atalanta Bergamo voor een plaatst in de volgende ronde van de Champions League.