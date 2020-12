Handbalsters beginnen EK met verrassende nederlaag tegen Servië

KOLDING - De Nederlandse handbalsters zijn met een domper begonnen aan het Europees kampioenschap in Denemarken. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade verloor in Kolding verrassend van Servië met 29-25. De ploeg stortte in de tweede helft compleet in. Topschutter aan Nederlandse zijde was Danick Snelder met 5 treffers.