Vertrek Slot komt uit de lucht vallen: “Iemand zo de laan uit sturen is ongehoord"

ALKMAAR - Het vertrek van Arne Slot bij AZ komt voor velen als donderslag bij heldere hemel. De trainer was in gesprek met Feyenoord , waarna de clubleiding van de Alkmaarders besloot hem de laan uit te sturen. “Als je mij dit drie dagen geleden had gezegd, had ik je voor gek verklaard”, aldus AZ-clubwachter Marijn Willems.

Slot was in Alkmaar bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer. Hij schoof door als de assistent van John van den Brom toen hij de club verliet. Van directeur voetbalzaken Max Huiberts en algemeen directeur Robert Eenhoorn kreeg hij het volste vertrouwen. Samen hadden zij een pad uitgestippeld. “Ongelofelijk”, zegt Marijn Willems, clubwachter van AZ. "Dat je meteen iemand de laan uit stuurt is ongehoord, dat zien we eigenlijk zelden."

Onder leiding van Slot werd AZ vorig seizoen knap tweede. Dit seizoen doet AZ het in de competitie iets minder, maar heeft de ploeg nog altijd goede papieren voor overwintering in de Europa League. “Er waren totaal geen tekenen van een slecht huwelijk.”

De timing van de echtscheiding is ook nog eens uiterst ongelukkig te noemen, stelt Willems. “Met de cruciale wedstrijd tegen Rijeka in het vooruitzicht."

Hij denkt dat Slot bij zijn eventuele nieuwe club niet aan het goede adres is: "Als je ziet hoe goed AZ het voor elkaar heeft en wat ze allemaal presteren, als je dat afzet tegen Feyenoord, kan je alleen maar zeggen dat het een stap achteruit is."

Geruchten

Ook bij AZ-supporter Marius Wiegman kwam het vertrek van Arne Slot als een verrassing: "Het is toch wel redelijk onverwacht moet ik zeggen. Donderdag waren er geruchten waar Slot niet op in wilde gaan, misschien is het naïef maar dan denk je als supporter 'er zal wel niets aan de hand zijn.'"

Supporters voelen zich door Slot in de kou gezet, Wiegman is het daarom eens met het besluit van de clubleiding: "Arne Slot kennen we als een leuke trainer, een goede trainer. Feyenoord hadden we niet verwacht. Ik lees online begrip voor het besluit van de directie en daar sluit ik mij zeker bij aan."

Harde klap

Slot heeft in een verklaring aangegeven dat hij zijn contract na dit seizoen niet wilde verlengen, toch had hij het ontslag van vandaag niet aan zien komen: "Dat een seizoen, waarin we zowel nationaal alsook internationaal nog op alle fronten actief zijn, hiermee voor mij eindigt is een harde klap."

AZ schuift Pascal Jansen door als opvolger van Slot. Tot het einde van het seizoen neemt de assistent-trainer zijn taken over.