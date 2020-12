Café Swaf in Hoorn komt met allerlei manieren om de winter door te komen

HOORN - De horecasector heeft het door de maatregelen van het kabinet zwaar en moet allerlei creatieve manieren verzinnen om toch overeind te blijven en omzet te draaien. Annabel van Wijk, eigenaar van café Swaf in Hoorn, vertelt bij WEEFF Radio wat zij doet om de winter door te komen. Zo komt er onder meer een veiling en verkoopt Annabel eten en drinken vanuit het raam van het Hoornse café.

Café Swaf werd in 1985 opgericht door Nico Danenberg en Kees Ruijter. Inmiddels is Annabel al twee jaar eigenaar van het café in Hoorn. Met het café hebben ze momenteel een open-raam beleid, van waaruit mensen eten en drinken kunnen afhalen.

"Het raam van het café staat open", legt Annabel uit. "Daardoor heb ik Swaf to go. Dan kun je allerlei eten en drinken vanuit het raam verkopen aan de mensen die langs komen. Alcohol kunnen we niet verkopen, maar mensen kunnen wel alcoholvrije gluhwein bestellen."

Boek over de soep

Ook heeft het café de actie 'voor niks gaat de soep op'. Dan krijg je een kom soep en kun je een vrijwillige bijdrage geven. Van de soepen van Swaf is onlangs een receptenboek verschenen met illustraties van kunstenaars uit West-Friesland.

"Het is ook echt een ontzettend leuk boek om te lezen", vertelt Annabel daarover. "De boeken zijn alvast te bestellen via onze website. Ik verwacht dat ze half december binnen komen."

Steunpakketten niet toereikend

Bij de overheid konden horeca-ondernemers steunpakketten aanvragen. "Daar maak ik nu allemaal gebruik van", legt Annabel uit. "Maar financieel gezien zijn die bedragen relatief laag." Voor de vier maanden overheidssteun van de tussenperiode dit jaar kan zij amper een maand van de vaste lasten betalen.

"Ik heb ondertussen zelf een bijstandsuitkering, die zorgt er voor dat ik geen geld uit de zaak hoef te halen", gaat Van Wijk verder. "Zo proberen we met alle kruimels de zaak overeind te houden."

Veiling georganiseerd

Om het café financieel te ondersteunen is een vaste groep klanten buiten medeweten van Annabel om een veiling gestart waar allerlei zaken worden aangeboden. "Inmiddels hebben ontzettend veel kunstenaars, musici, oud Swaf-mensen en iedereen die zijn steentje bijdraagt items gedoneerd", aldus Van Wijk.

Het geld dat wordt opgehaald met de veiling gaat in een pot voor het café, zodat Annabel dat geld kan gebruiken voor reparaties en voor vaste lasten die te hoog worden. De veiling wordt op 11 december gehouden. Enkele items worden ook na die tijd nog verkocht.