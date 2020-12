Lichaam vermiste Beverwijker (55) gevonden in Heemskerk

HEEMSKERK - Het lichaam van de 55-jarige Marcel de Munk uit Beverwijk, die sinds afgelopen zondag werd vermist, is gevonden in Heemskerk. De politie sluit een misdrijf uit.

Hulpdiensten vonden vanochtend zijn lichaam in het water in de buurt van Slot Assumburg. Met hulp van de brandweer en duikers werd het slachtoffer uit het water gehaald.

Na onderzoek kon worden vastgesteld dat het ging om de 55-jarige Beverwijker. Hoe de man in het water terecht is gekomen, is onbekend.