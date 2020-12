Rob (75) regelt 2,5 uur het verkeer bij kapotte brug: "Was niet zo moeilijk"

BAARN - Rob Wilke (75) uit Hilversum zou vandaag eigenlijk met zijn zoon gaan vissen, maar dat liep even anders dan verwacht. De slagbomen bij de brug over de Eem in Baarn gingen rond 8.45 uur niet meer open, waardoor het verkeer via het naastgelegen fietsbruggetje moest. Rob leidde het tafereel urenlang in goede banen: "Ik zei tegen mijn zoon dat hij maar vast moest gaan vissen, dat ik even iets anders moest doen."

Rob heeft nooit eerder het verkeer geregeld, maar het ging hem goed af. "Het was niet zo moeilijk, je houdt het aan de ene kant tegen en dan mag de andere kant door en andersom." De mensen luisterden ook goed naar Rob: "Ik liep midden over de weg, maar ze reden gelukkig niet tegen me aan", vertelt hij.

Een getuige laat weten dat er vaker problemen zijn met de slagbomen van de brug. Het zou al de derde keer deze week zijn dat de brug een storing heeft.

Snoek

Toen de brugwachters er na een flinke tijd aankwamen, kon Rob gelukkig nog wel lachen. "Ik zei, 'dit gaat jullie een hele hoop geld kosten op mijn vrije zaterdag', gelukkig konden ze er om lachen. Gewoon een beetje dollen!"

Ondertussen had de zoon van Rob een flinke snoek gevangen. "De brugwachters zeiden dat je een boete kan krijgen voor het vissen op de brug, dus we staan quitte", vertelt Rob lachend. Hij is vandaag niet meer aan vissen toegekomen, maar is blij dat hij lekker buiten is geweest. "Op eigen risico, voor de veiligheid."