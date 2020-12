Man (42) die door Franse toeristen uit water bij Damrak werd gehaald overleden

De 42-jarige man uit Amsterdam die gisteravond uit het water bij het Damrak is gehaald is overleden.

Dat meldt de politie vanmiddag. Het slachtoffer belandde gisteravond rond 21.15 uur door een onbekende reden in het water. Twee Franse toeristen die de man in het water zagen liggen, sprongen hem achterna en probeerden hem boven water te houden.

De drie zijn vervolgens door hulpdiensten uit het water gehaald. De 42-jarige drenkeling was buiten bewustzijn en moest worden gereanimeerd. Vervolgens is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later is overleden.

Zijn familie is in kennis gesteld. Het is nog niet duidelijk hoe hij te water is geraakt.