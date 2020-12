Amstelveense zangeres Danique onder hoede van rapper Snelle naar de top

De Amstelveense zangeres Danique Robijns is de eerste vrouwelijke artiest op het label LIeve jongens van de populaire rapper en zanger Snelle. Een gastbijdrage in de shows van Snelle in AFAS live ging dit jaar niet door vanwege de corona. Maar haar nummers waaronder de hit in de dop Centraal Station worden heel goed beluisterd op Spotify en bekeken op Youtube. "Ik leer veel van Snelle, hij maakt mooie nummers en blijft dicht bij zichzelf en dat probeer ik ook te doen" zegt Danique.

Ze is net 22 geworden. Je zou Danique Robijns een laatbloeier kunnen noemen. Ze zingt eigenlijk al heel haar leven maar ze durft er pas nu echt voor te gaan. "Er zijn filmpjes dat ik als klein meisje op de commode samen met mijn moeder Jungle book liedsjes sta te zingen" vertelt Danique. Ook zien we haar als jong meisje de Cupsong zingen op Youtube. "Iedereen om mij heen zei altijd wel dat ik een mooie stem had maar ik durfde eigenlijk nooit op zangles omdat ik dan ook zou moeten optreden." Uiteindelijk ging ze bij Joke van der Hoek in Amstelveen op zangles en die haalde haar ook over om het podium op te stappen. "Daar kreeg ik ook weer goede reacties en toen is het begonnen" zegt Danique.

Danique schrijft al haar liedjes zelf. Ze gaan vaak over de liefde in al zijn facetten. Verliefdheid, jaloezie, vreemdgaan en liefde die voorbij gaat. "Meestal schrijf ik over mezelf" lacht ze "Hoewel met de corona maak ik niet zoveel mee hoor. Ik blijf de liefde een inspirerend onderwerp vinden. Hoewel ik ook veel schrijf over heel andere dingen, alleen die liedjes heb ik nog niet uitgebracht".