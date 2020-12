Gymvereniging Vek-Wik blijft na 135 jaar bestaan nog steeds vernieuwen

ENKHUIZEN - Gymnastiekvereniging Vek-Wik uit Enkhuizen mag met 135 jaar een oude vereniging genoemd worden, maar ouderwets zijn ze allerminst. Voorzitter Hans de Vries legt op WEEFF Radio uit wat de vereniging de komende tijd van plan is. Zo onderzoekt de vereniging of zij gym aan kunnen bieden aan mensen met een fysieke beperking.

Gymnastiekvereniging Vek-Wik is de oudste sportvereniging van Enkhuizen, vertelt voorzitter Hans de Vries bij het programma Thuis in West-Friesland. De vereniging werd opgericht in 1885, en het ledenbestand bestond toen enkel uit mannen. Tegenwoordig is dat wel anders: van de 270 leden is het merendeel vrouw.

Teen-fit

De vereniging kent enkele oudere leden die iedere week op maandag en vrijdag, tot de coronapandemie met lockdown, specifieke les kregen, maar heeft nu ook een nieuw onderdeel voor tienermeiden. "Dat is een beetje alles door elkaar", legt de voorzitter uit. "Aerobics, fitness, maar de meiden kunnen in ieder geval uit hun dak."

Teen-fit is bedoeld voor meiden in de leeftijd tussen twaalf en zeventien jaar. De voorzitter hoopt dat er een hoop meiden zich voor in gaan schrijven, zodat er in januari gestart kan worden met de eerste lessen.

Nieuwe penningmeester

"Vek-Wik is best wel een ambitieuze vereniging", aldus De Vries. "En ik denk dat je dat ook moet doen, want wij hebben op dit moment gelukkig 270 leden maar er zijn ook leden die in deze periode bedanken. Die denken: 'nu maar even niet'. Of jeugdleden die gaan studeren in de stad en daardoor stoppen bij de vereniging."

Daarnaast wordt ook het bestuur vernieuwd en is de sportvereniging op zoek naar een nieuwe penningmeester. "De huidige stopt er helaas per 1 januari mee", aldus de voorzitter. "We zijn al een aantal maanden aan het zoeken, maar er lijken weinig mensen te zijn die vrije tijd overhouden. We proberen de penningmeester altijd zoveel mogelijk te ontlasten, dus per week is diegene ongeveer een uur tot anderhalf bezig. Dat moet denk ik mogelijk zijn."

Gym voor mensen met fysieke beperking

Ook wil de vereniging kijken of het mogelijk is om gym aan te bieden voor mensen met een fysieke beperking, nadat er eerder al gym werd aangeboden voor mensen met een verstandelijke beperking. "Daar komt iets meer bij kijken", legt De Vries uit. "Die zitten vaak in een rolstoel, of hebben een beperking waardoor ze moeilijker kunnen lopen."

Die gym wordt aangeboden in samenwerking met Fysiocentrum Enkhuizen. "Zij weten precies wat we wel moeten doen bij de mensen en wat niet. Dan gaan wij vooral kijken hoe we het leuk kunnen maken voor die mensen", gaat Hans verder. "Om ook te kunnen gymmen. Dat zou uniek zijn, net zoals we doen met het special-gym. Er is geen enkele andere vereniging in West-Friesland die dat doet."

Beluister hieronder het hele interview met Hans de Vries op WEEFF Radio terug: