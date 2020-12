Jong AZ kan bewogen dag geen kleur geven en verliest van TOP Oss

WIJDEWORMER - Jong AZ is er niet in geslaagd om de bewogen dag van de Alkmaarse club nog enigszins kleur te geven. Een aantal uur na het ontslag van Arne Slot , de trainer van het eerste elftal, verloor de beloftenploeg van AZ in eigen huis met 0-1 van TOP Oss.

Jong AZ begon allerminst scherp aan de wedstrijd. Binnen vier minuten had TOP Oss namelijk al twee keer de paal geraakt. Eerst raakte Jarni Koorman het aluminium en niet veel later was het de beurt aan Dean Guezen namens de bezoekers. De ploeg van trainer Michel Vonk kon in de eerste helft maar moeilijk grip krijgen op de wedstrijd en dat resulteerde na 25 minuten in de openingstreffer voor TOP Oss.

De verdedigers van Jong AZ kregen de bal niet weg bij een hoekschop en Rick Stuy van den Herik was er als de kippen bij om van dichtbij de verdiende 0-1 voor de Ossenaren binnen te schieten. Jong AZ probeerde in het restant van de eerste helft nog een vuist te maken, maar verder dan een schot van Taabouni kwamen de Alkmaarders niet.

Strafschop

De tweede helft in Wijdewormer kwam maar moeilijk op gang. TOP Oss controleerde de wedstrijd en pas na een half uur kon Jong AZ weer eens gevaarlijk worden. Een vlammend schot van Peer Koopmeiners spatte uiteen op de vuisten van keeper Bo Geens. In de slotfase kon TOP Oss het duel definitief beslissen nadat Juan Castillo een overtreding beging op Dennis van der Heijden in het strafschopgebied. De spits van TOP Oss ging zelf achter de bal staan voor de strafschop, maar Jong AZ-doelman Mees Bakker hield zijn team op de been door de inzet te keren.

