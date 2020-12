Speciaalzaak verdwijnt uit straatbeeld: lampenwinkel stopt na 50 jaar

PURMEREND - Al meer dan 50 jaar heeft Peter de Bruin (74) een lampenwinkel. De laatste 16 jaar in de Vijzelstraat in het centrum van Purmerend. Hij stopt er nu mee, de huur is opgezegd en hij en zijn vrouw vinden het mooi geweest. Maar de klanten vinden het heel erg jammer dat er weer zo'n kleine speciale zaak verdwijnt.

Een klant is speciaal uit Broek in Waterland naar Purmerend gekomen om bij Peter lampen te kopen. Nu het nog kan. "Waar vind je nog zo'n groot aanbod, goede service en aardige bediening. Nergens toch?", brandt de man spontaan los. "Wat heeft het voor zin om naar een grote winkel te gaan waar ze niets weten?" Peter en Nel horen het achter de toonbank zwijgend aan. Nel schrijft een bonnetje en Peter rommelt wat met kartonnen doosjes. En zo gaat het de hele dag door met klanten die zeggen de sluiting betreuren.

Ook Karl Stok, lampenhandelaar, die achter in de winkel met Peter een bakkie koffie doet, vindt het doodzonde dat er weer zo'n mooie zaak verdwijnt. "Het haalt de ziel uit de handel", zegt hij. Al tientallen jaren werkt hij in de verlichting en heeft het aantal speciaalzaken zich teruglopen van 750 naar pakweg 150 nu. De grote boosdoener is volgens Karl het internet. "Dan staan we machteloos", verzucht hij.

Contact met de klanten

Peter vertelt dat hij een 'lampentic' heeft. Hij weet er alles van. Niet alleen van allerlei types van gloei- tot ledlamp, hij heeft ook zelf lampen ontworpen. "Die daar achter je", zegt hij, "heb ik gemaakt en daar hebben we er heel veel van verkocht". Het is een subtiele lamp met allerlei kleine bolletjes aan ragfijne chromen draden.

Er komt een klant binnen die een probleem heeft met een armatuur. Peter kijkt ernaar en repareert het in no-time. Weer iemand gratis blij gemaakt. Of hij het niet gaat missen na al die jaren? Peter: "Niet echt want ik ben bijna 75, maar het contact met de klanten, dat ga ik wel missen."