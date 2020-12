Westfries Archief zoekt beelden van sinterklaasavond in coronatijd

HOORN - Veel gezinnen in West-Friesland vieren vanavond pakjesavond. De viering dit jaar is anders vanwege de huidige coronamaatregelen. Het historisch informatiecentrum Westfries Archief in Hoorn zoekt naar mensen die de avond willen vastleggen en ervaringen delen, zodat ze een mooi overzicht kunnen maken van sinterklaas in coronatijd.

Door de huidige maatregelen van de overheid omtrent corona mogen er op pakjesavond maximaal drie gasten worden uitgenodigd. "Laten we sinterklaas op een creatieve manier invullen," zei minister-president Mark Rutte tijdens een persconferentie in november.

Naar die creatieve manieren om toch bij elkaar te komen en sinterklaas te vieren, is het Westfries Archief in Hoorn op zoek. In rijmvorm plaatste het archief een bericht op Facebook om gedichten, tekeningen en beelden op te sturen. "Samen met u maken we een mooie collectie over deze rare tijd, van fabel tot feit."

Bijzondere periode

Peter Swart van het Hoornse Westfries Archief vertelt aan WEEFF meer over de oproep: "Wij zijn een openbare instelling en verzamelen informatie en gegevens waar Westfriezen ook zelf mee aan de slag kunnen. Wij hebben als archief natuurlijk het besef dat we momenteel in een bijzondere periode leven. Van heel veel zaken weet je dat pas achteraf."

Op deze periode kan door latere generaties het best worden teruggekeken door middel van beelden en verhalen. "Alles wat een beeld geeft van deze tijd willen we vastleggen. Wat dat betreft zeggen beelden zo veel meer dan woorden."

Volgens Swart wil het archief laten zien wat voor verstrekkende gevolgen het coronavirus heeft op het leven en de feestdagen. "Bij feestdagen en soortgelijke gebeurtenissen spelen familie, vrienden en relaties een belangrijke rol. Mensen leven er naartoe en als dat dan niet doorgaat, dan doet dat wat met mensen", legt Swart uit.

Andere feestdagen

Het Westfries Archief hoopt dat de Westfriezen hun ervaringen van vanavond willen delen, maar ook van andere feestdagen in het afgelopen jaar mogen beelden worden opgestuurd. "Als archief zijn we in feite het geheugen van West-Friesland. We hopen dat iedereen op ons terug kan vallen als zij iets zoeken."

"Deze oproep is vooral bedoeld voor de viering van sinterklaas in coronatijd, maar ook andere unieke beelden van het afgelopen jaar zijn welkom, zoals kermissen in de regio die niet zijn doorgegaan of in kleinere vorm zijn gevierd. Dat soort beelden willen we ook graag in onze collectie opnemen", geeft Swart aan.

Op de website van het Westfries Archief kun je meer informatie vinden over het opsturen van beelden en verhalen.

Meerdere acrhieven in de provincie deden een oproep om foto's op te sturen uit de coronacrisis. Onder meer het Noordhollands Archief in Haarlem, het Waterlands Archief in Zaanstreek-Waterland en Regionaal Archief in Alkmaar zijn op zoek naar foto's.