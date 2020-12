Radiomaker en presentator Jack Spijkerman: "IJmuiden was het dorp van de bandjes"

IJMUIDEN - Jack Spijkerman werd op 8 oktober 1948 geboren in IJmuiden waar hij als middelste van vijf kinderen opgroeide. Eerst aan de Zanderstraat en de van Ostadestraat in Oost, daarna verhuisde het gezin naar een nieuwbouwwoning aan de Jupiterstraat in West. Het geloof speelde een belangrijke rol in het gezin maar ook de Hoogovens, waar bijna de hele familie werkte.

Spijkerman is de middelste in een gezin met vijf kinderen bestaande uit drie broers en een zus. “Dat was zo’n onhandige positie, 'het middelste kind' zijn”, zegt Spijkerman. "Als er kolen geschept moesten worden, dan hoorde ik bij de oudste kinderen, maar als het ging om laat opblijven, hoorde ik bij de jongsten."

ANP Foto / Robin van LonkHuijsen

Zijn vader en zijn drie broers werkten bij de Hoogovens, zelf werkte hij als student ook bij de Hoogovens. "Schepen lossen, dat was mijn bijbaantje. Op mijn moeder en zus na hebben we allemaal bij de Hoogovens gewerkt." Spijkerman komt uit een streng gereformeerd gezin, ze gingen op zondag twee keer naar de de Bethelkerk in IJmuiden, die nu plaats heeft gemaakt voor appartementen. Spijkerman zat ook op een gereformeerde basisschool, de Pieter Vermeulenschool. "Onze school grensde aan de Julianaschool, dat was een hervormde school. We hebben onderling aardig wat godsdiensttwisten uitgevochten." Nadat het gezin was verhuisd naar de Jupiterstraat maakte Spijkerman zijn lagere school af op de Calvijnschool in IJmuiden-West.

Quote "Woonde je in IJmuiden, dan zat je in een band" Jack Spijkerman

Tot zijn 19e was Spijkerman heel actief in de Bethelkerk, zijn liefde voor muziek en optreden is daar begonnen. "De kerk had een jeugdvereniging en ik organiseerde de optredens in onze societeit Asterix, dat vond ik geweldig om te doen. Boudewijn de Groot bijvoorbeeld, en Ralph 'Streets of London' McTell heeft voor zestig gulden bij ons opgetreden." Muziek speelde een belangrijke rol in het leven van Spijkerman, maar volgens hem was IJmuiden echt het dorp van de bandjes. "Zo had je Exception, Invaders, Hamlets en de Bintangs. Woonde je in IJmuiden, dan zat je in een band." Spijkerman vormde van zijn 15e tot zijn 19e met drie broers het bandje The Lations, hun eerste optreden was tijdens Koninginnedag op een veldje aan de Heerenduinweg. "Het was geweldig, daarna wilde ik alleen maar meer, maar dan voor het echie."

In de 1e klas van de Pieter Vermeulenschool

Jack (r) in de 6e klas van de Calvijnschool

Het eerste optreden van The Lations (Jack, 2e van rechts)

Ze traden op in dansscholen maar ook in jongerencentra en jeugdclubs. "Het probleem was natuurlijk dat ik als streng gereformeerde jongen van mijn vader om twaalf uur 's nachts thuis moest zijn. Dat kan natuurlijk niet als je een optreden had, dus had ik elke avond ruzie met mijn vader omdat ik te laat thuis was. Elke keer riep hij dat ik 'uit de band moest' en elke keer streek hij weer met zijn hand over zijn hart", zegt Spijkerman lachend. Ook aan zijn schooltijd denkt Spijkerman met veel plezier terug. "In de vierde klas van de HBS besloten we met de hele klas nog voor de start van het schooljaar dat we collectief zouden blijven zitten”, vertelt Spijkerman grijnzend. "We zaten dan ook meer op het strand dan in de les want, zo vonden wij, als de zon schijnt is het raar om binnen te zitten."

Quote "Mijn zoon is opgegroeid op het strand van IJmuiden" Jack Spijkerman

Zo geschiedde, bijna de hele klas bleef zitten, zo ook Spijkerman. Het jaar daarop gingen zijn klasgenoten wel over, maar bleef Spijkerman opnieuw zitten en moest toen naar de Da Costa kweekschool in Santpoort. Ook dat bleek geen succes, maar dan vanwege zijn opruiende artikel in Beverwijkse- en IJmuider Courant over de kweekschoolrellen in Beverwijk (eind jaren '60, red). Na het vierde jaar werd Spijkerman van school gestuurd en heeft hij zijn opleiding uiteindelijk afgerond aan de Rijkskweekschool in Haarlem. Verrassend genoeg kiest Spijkerman voor het lerarenvak. Twaalf jaar lang werkt hij als docent in Gouda, Heemskerk en Zeist. Maar de liefde voor optreden en muziek maken blijft. Tijdens de Grote Vredesdemonstratie in 1982 in Amsterdam staat Spijkerman met twee bevriende muzikanten op het podium, door een gedurfde actie van Spijkerman. "Ik belde de organisatie en vroeg hoe laat we er ook alweer moesten zijn. En zo stonden wij als broekies uit IJmuiden ineens op hetzelfde podium als Herman van Veen en Freek de Jonge."

Quote "Als in in de regio moet zijn, rijd ik altijd via IJmuiden" Jack Spijkerman

Het betekende de doorbraak van Spijkerman, de maandag daarop belde Kees Driehuis van de Vara op of hij een wekelijkse column op de radio wilde presenteren. Ze deden mee aan het Leids Cabaret Festival, die ze wonnen. Het was voor Spijkerman genoeg reden om ontslag te nemen als docent en zich te storten op theater, radio en televisie maken. Na jaren bij de radio (Steen en Beenshow en Spijkers met Koppen), maakt hij de overstap naar televisie waar hij jarenlang het satirische programma Kopspijkers presenteert. In 2016 stopt Spijkerman bij de televisie want, zo zegt hij 'het werd tijd om het aan de jeugd over te laten'. Achter de schermen is Spijkerman nog wel actief, waaronder met het bedenken van quizvragen. Bruiloft op het strand Spijkerman woont al jaren in Amsterdam, maar heeft altijd een band gehouden met zijn geboortedorp. Toen hij met zijn tweede vrouw trouwde, vond de bruiloft plaats op het strand van IJmuiden. "Zij was meteen gek op het strand en we hebben toen een strandhuisje gekocht. Onze zoon, nu 22, is echt opgegroeid op het strand van IJmuiden." "Na onze scheiding heb ik het strandhuisje aan mijn ex overgedaan, dus ik kom nu minder vaak in IJmuiden. Maar als ik in de regio moet zijn, rijd ik even om en pak IJmuiden mee", besluit Spijkerman. "Dan maar vijf minuten later."