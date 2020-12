Politie zocht vanmorgen tevergeefs naar man met vuurwapen in park Opmeer

OPMEER - Bij het Recreatiepark West-Friesland hebben agenten vanmorgen gezocht naar een persoon met een vuurwapen. Rond 6.30 uur kwam er een melding binnen bij de politie, vertelt woordvoerder Wendy Boudewijn aan WEEFF. "We hebben de melding zeer serieus genomen en hebben een politiehelikopter gevraagd om rondjes boven het park te vliegen, maar we hebben nog niets aangetroffen."

Vanmorgen belde een man met 112, omdat hij drie mannen bij het park op De Dreef zou hebben gezien, waarvan er een een vuurwapen zou dragen. De politie snelde richting het Recreatiepark West-Friesland, en de agenten droegen daarbij kogelwerende vesten.

Politiewoordvoerder Boudewijn vertelt aan WEEFF dat ze ruim twee uur hebben gezocht naar de mannen. "Daarbij hebben we de hulp ingeroepen van een speurhond en een politie- helikopter, die meerdere ronden boven het park heeft gevlogen. Daarnaast hebben agenten meerdere mensen in de omgeving van het park gesproken, maar daar kwam behalve de eerdere melding van de getuige geen nieuwe informatie uit."

Summier signalement

De zoekactie is inmiddels afgelopen en de agenten zijn teruggekeerd naar het bureau. Daar zal de politie de verklaring van de getuige verder opnemen, omdat die in eerste instantie heel summier was.

"Het was nog donker, en de man kon het niet goed zien", aldus Boudewijn. "Dan kom je al snel uit op een signalement van donkere kleding. Ook was er sprake van een kleine taalbarrière, omdat de man die de melding deed niet goed Nederlands sprak."

Bij de zoekactie zelf werden geen verdachten, geen vuurwapen en ook geen verdere aanwijzingen gevonden.