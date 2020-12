Politie en gemeenten op scherp vanwege drukke winkelstraten

HILVERSUM - Politie en gemeenten van steden in onze regio houden dit weekend de winkelstraten scherp in de gaten. Met pakjesavond in aantocht wordt opnieuw grote drukte verwacht. Aan het 'crowd management' de taak om te zorgen dat het niet te druk wordt.

Want dat het veel te druk kan worden, bleek vorige weekend. Tijdens Black Friday, waarbij winkels met hun prijzen stunten, werd het in het centrum van Hilversum zo druk, dat zaterdag de Kerkstraat afgesloten moest worden voor bezoekers.

Dat moet dit weekend anders, is de doelstelling van de gemeente. Door middel van een druktemeter kan al voorspeld worden hoe druk het momenteel is in het centrum. "We hebben hier een systeem waarbij we alle mobiele telefoons in een bepaald gebied tellen. Zo krijg je een indruk van de drukte", legt René Pauw van de gemeente Hilversum uit. "En afgelopen zaterdag ging het echt mis en werd het gewoon veel te druk. Toen moesten we ingrijpen."

Eerder op de dag naar de stad

Hoe dat dit weekend anders kan? Jorine de Soet, centrummanager in Hilversum, heeft een oproep aan het winkelend publiek: "Wij proberen eigenlijk mensen te stimuleren om 's morgens te komen. Om 10 uur gaan de winkels open. Kom om 10 uur, want dan spreid je het over de dag. Niet iedereen gaat dat doen, maar als een grote groep ook vanaf 10 uur en tussen 10 en 14 uur bijvoorbeeld komt, dan is het hier veel rustiger en heb je een kleinere kans dat het centrum overbelast raakt."

Pauw sluit zich daarbij aan: "Als mensen hun bezoek maar spreiden dan zijn we blij."