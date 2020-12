Eredivisie Cup: Ajax Vrouwen wint na penalty's, nipt verlies VV Alkmaar

EINDHOVEN/ALKMAAR - De vrouwen van Ajax hebben de tweede wedstrijd in de Eredivisie Cup gelijk gespeeld tegen PSV: 2-2. De ploeg van Danny Schenkel nam vervolgens de strafschoppen beter dan de Eindhovenaren: 2-4. VV Alkmaar verloor met 3-1 van sc Heerenveen.

De Amsterdamse voetbalsters kwamen op voorsprong via Marjolijn van den Bighelaar na een knap afstandsschot: 0-1. Lang kon er niet worden genoten van de voorsprong, want PSV kwam direct op gelijke hoogte na een goal van Jeslynn Kuijpers: 1-1. Verdedigster Stefanie van der Gragt zette Ajax voor rust op 1-2 met een kopbal. Het was niet genoeg voor de zege, omdat Joëlle Smits vlak voor tijd de gelijkmaker scoorde. Strafschoppen moesten zodoende de doorslag geven, Ajax trok uiteindelijk aan het langste eind.

