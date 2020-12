Scheuren in parkeergarage naast Raadhuis in Hoofddorp

HOOFDDORP - De parkeergarage naast het raadhuis in Hoofddorp is vanmiddag gesloten. Er zitten scheuren aan de bovenkant en in de betonvloeren, daarnaast is er corrosie in stalen delen gevonden. De parkeergarage staat daar, al een hele tijd, tijdelijk en wordt daarom vaker gecontroleerd.

Petra Faber, woordvoerder van de burgemeester, vertelt aan NH Nieuws dat de parkeergarage op den duur zou worden gesloopt. "Het was duidelijk dat het een tijdelijke parkeergarage was, dat kun je zien, het is geen super de luxe parkeergarage." Daarom wordt de constructie van de garage ook met regelmaat gecontroleerd. De garage, die veel wordt gebruikt door winkelend publiek, zal uiteindelijk plaats maken voor een nieuw raadhuis en woningbouw.

Sloop

Faber kan nog niet zeggen of de parkeergarage wordt hersteld. "Het college zal beslissen of er grootschalig onderhoud gepleegd zal worden, of dat de garage dicht blijft tot de sloop."

Auto's kunnen niet meer in de garage worden geparkeerd. Auto's kunnen vandaag tot 21.00 uur worden opgehaald, morgenochtend gaat de garage om 8.30 weer open voor mensen die hun auto komen ophalen.