Bijlmerbox steunt lokale ondernemers: "Ze hebben het al zwaar genoeg"

AMSTERDAM - Lokale ondernemers in Amsterdam-Zuidoost worden in tijden van corona extra geholpen. Marleen Creton stelt een box samen met producten van ondernemers uit de buurt. "De lokale ondernemers hebben het al zwaar genoeg", zegt Marleen. Deze maand staat de Bijlmerbox pop-up store in de Amsterdamse Poort in Amsterdam-Zuidoost.

"Mijn honing en speciale koffiebonen verkoop ik normaal gesproken bij de lunch in mijn lunchroom, maar met corona mag deze niet open", vertelt lokale ondernemer Michael Ferdinandus. Zijn koffiebonen behoren tot een van de acht producten in de Bijlmer Box. Naast producten om op te eten of drinken, zitten er in de box ook handgemaakte goodies. Zoals een notitieboek met speciale kaft.

Madame Jeanette pindakaas

Het is de tweede keer dat Marleen de Bijlmer Box heeft samengesteld. De eerste editie van de Bijlmer Box viel erg in de smaak. Scholen en verschillende grote organisaties sloegen de boxen in voor medewerkers. Voor lokale bewoners was het nog een drempel om zo'n hele box te kopen. Daarom kunnen in de pop-up store ook losse producten van lokale ondernemers worden gekocht. En dat gebeurt ook.

Een van de klanten die de pop-up store bezoekt, komt nog even de Madame Jeanette pindakaas halen. Die leerde hij kennen in Bijlmer Box die hij kreeg van zijn werkgever. "Dit is hoe het werkt. Ik bied de ondernemers een podium en de mensen komen er vanzelf weer op af", zegt Marleen lachend.