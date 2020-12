Verdonkschot vertrekt komende zomer bij ODIN '59: "Match met de spelers ontbrak"

Door de coronastop leek het een ideale oplossing voor beide partijen om per direct afscheid te nemen. "Dat zit niet in mijn persoon. Ik ben iemand die dingen goed wil afsluiten. De spelersgroep en de club staan daar hetzelfde in. We willen het zo goed mogelijk afmaken. Ik ben daarom ook niet bang voor ontslag."

"Als dat gevoel nu al heerst, is het niet slim om door te gaan", vervolgt de trainer. "Je kan beter nu die beslissing nemen, dan bijvoorbeeld een halfjaar later als je een langer contract hebt getekend."

Verdonkschot vergelijkt het met een relatie. "Het is net alsof je verkering met een meisje neemt. Je gaat samen wat aan, maar dan blijkt het niet te klikken zoals je graag gezien had. Er was geen match met de spelersgroep."

Nieuwe uitdaging

De trainerscarrousel begint op gang te komen, weet Verdonkschot. "Iedereen weet wat voot tijd we leven. We zijn er vroeg bij, ik sta op dit moment voor alles open. Het is wel jammer dat het steeds vroeger gebeurt. We hadden corona binnen onze groep en daarna waren we net goed op weg, werd het seizoen stopgezet. Het is heel krom allemaal, maar dat gebeurt."

De oefenmeester denkt in ieder geval nog niet aan stoppen. "Ik voel me helemaal fit. Ik vind het nog veel te leuk op het veld op te gaan met de jongens. Zo ver ben ik dus nog niet. Dick Advocaat is 73, dus dan kan ik ook nog wel even door."

