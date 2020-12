A Good Year Without You van Krystl is WEEFF Top Favoriet

Zangeres Krystl is terug met nieuwe muziek! Vorige maand verscheen haar nieuwe single A Good Year Without You. De eerste nieuwe solomuziek in drie jaar. WEEFF Radio is fan: de single is de hele week extra vaak te horen als WEEFF Top Favoriet.

Het samenwerkingsproject moet nu even pas op de plaats maken. Krystl kondigde in september al aan dat er nieuwe solomuziek in de maak was. De nieuwe single gaat over het einde van de vorige relatie van de zangeres. “De song gaat over mijn break-up, die leidde tot nieuwe inzichten, nieuwe dromen en geluk”, schrijft ze op Instagram. Of dit ook een voorbode is voor een nieuw album, dat is nog onduidelijk. Haar laatste album is ondertussen alweer zeven jaar oud.

Drie jaar geleden kwam de zangeres voor het laatst met een tweetal singles. De jaren daarna was ze vooral druk met een uitstapje naar een ander genre. Samen met Elske DeWall en Rachèl Louise vormde Krystl sinds 2018 de band The BlueBirds, uit een gedeelde voorliefde voor country- en americanamuziek. De band kwam met een aantal covers en uiteindelijk ook met een eigen album.

En is de liefde tussen The BlueBirds dan nu voorbij? Nee hoor, Rachèl Louise schreef zelfs mee aan Krystl’s nieuwe single. En het trio werkt al aan een tweede album, wat volgend jaar uit moet komen. Op die plaat willen de zangeressen samenwerken met negen verschillende vrouwen. Want “we vinden het altijd best wel gek dat er zo weinig wordt samengewerkt in de muziekwereld door vrouwen”, besluiten ze in een video op social media.

