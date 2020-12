Passagiers uit Atlanta mogen quarantaine na aankomst op Schiphol overslaan

SCHIPHOL - Passagiers die met KLM of Delta Air Lines vanuit Atlanta (VS) naar Schiphol vliegen kunnen de verplichte quarantainetijd van tien dagen voorlopig overslaan. Het gaat om een experiment waarbij reizigers vijf dagen voor hun aankomst en op Schiphol een coronatest doen. De Nederlandse overheid wil erachter komen of reizigers op deze manier beter bereid zijn de quarantaineregels na te leven.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Passagiers die vanuit een hoogrisicoland op Schiphol aankomen krijgen nu nog het dringende advies te horen om tien dagen in quarantaine te gaan. Hoogrisicolanden zijn bestemmingen met code rood of oranje. Op een deel van de voormalige Antillen en de Canarische Eilanden na is dat de hele wereld. De overheid gaat vanaf 15 december samen met KLM, Delta en Schiphol Amerikaanse reizigers uit Atlanta (code oranje) de mogelijkheid bieden al voor vertrek in quarantaine te gaan, zodat die na aankomst in Nederland mag worden overgeslagen.

Hoe het werkt:

Uiterlijk vijf dagen voor vertrek moeten de reizigers die met het experiment willen meedoen een PCR-test doen in Atlanta, op die dag starten ze ook hun vijfdaagse quarantaine. Voor ze in het vliegtuig naar Schiphol stappen moeten ze nog een keer op corona worden getest, door middel van een antigeensneltest. Zijn die testen beide negatief, dan mogen ze naar Amsterdam vliegen. Na aankomst op Schiphol moet er nog een keer een test worden afgenomen. Is ook die uitslag negatief, pas dan mag de quarantaine verder worden overgeslagen.

'Niet handig'

Die laatste test mag overigens niet in de XL-teststraat op Schiphol worden afgenomen. Die teststraat is alleen bedoeld voor mensen met klachten. Reizigers zullen naar een commerciële teststraat moeten om erachter te komen of ze de reis coronavrij hebben doorstaan.

Dat reizigers na aankomst niet terecht kunnen in de XL-teststraat op Schiphol, vindt D66-Tweede Kamerlid Jan Paternotte 'niet handig'. Hij denkt dat niet veel passagiers bereid zijn 150 euro te betalen voor een test, terwijl dat op Schiphol gratis zou kunnen. Paternotte ziet liever dat alle reizigers uit hoogrisicolanden verplicht op Schiphol worden getest en dan nog een dag of vier in quarantaine gaan. Volgens het Kamerlid gaat slechts drie op de tien reizigers na aankomst op Schiphol daadwerkelijk in tien dagen in quarantaine.

Het experiment wordt na drie weken geëvalueerd, als het slaagt wordt deze methode ook gebruikt voor andere bestemmingen. Zo ver is het nog niet, vanaf 15 december moeten alle reizigers die uit hoogrisicolanden in een EU-land -dus ook op Schiphol- aankomen een negatief testresultaat bij zich hebben. Daarna moeten ze tien dagen in quarantaine.