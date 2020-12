Horinees De Waal tekent eerste contract bij Ajax tot medio 2023

De Noord-Hollander speelt sinds 2013 in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club. Hij maakte op 16 september 2019 zijn debuut in het betaald voetbal tijdens de wedstrijd Jong Ajax – Jong PSV (2-0). In dat duel scoorde de middenvelder direct. Tot nu toe kwam De Waal dertien keer in actie voor de beloften en scoorde hij twee keer.

Jong Ajax speelt komende maandag thuis tegen FC Eindhoven. De aftrap is om 18.45 uur.