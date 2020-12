Roep om snelheidsverlaging op Kanaaldijk in IJmuiden na zoveelste ongeluk: "Tragisch"

IJMUIDEN - Het tragische ongeval gistermiddag op de Kanaaldijk houdt de gemoederen in de vissersplaats nog flink bezig. Een 76-jarige IJmuidense kwam om het leven na een frontale botsing. "Dit is verschrikkelijk", zegt een voorbijganger. "Dat het zo moet eindigen, heel sneu." Wijkplatform IJmuiden-Noord pleit er al langer voor om de maximumsnelheid op de dijk te verlagen.

Donderdagmiddag, rond de klok van 15.00 uur, gaat het op de Kanaaldijk in IJmuiden opnieuw vreselijk mis. Twee auto's raken elkaar frontaal. Een 57-jarige man uit Zeist raakte door de botsing bekneld en gewond en de 76-jarige bestuurster kan het ongeval niet meer navertellen. "Heel tragisch", zegt een dame, die vol ongeloof wijst naar de sporen op het wegdek. "Weet je waarom het zo tragisch is? Deze weg is gewoon ontzettend gevaarlijk, er wordt vaak hard gereden en er zijn geen uitwijkmogelijkheden. Dat weet ook iedereen, alleen er gebeurt maar niets."

Johan Zwakman, voorzitter van het Wijkplatform IJmuiden-Noord pleit er al langer voor om de maximum snelheid te verlagen van zeventig naar vijftig kilometer per uur. "We moeten proberen om te voorkomen dat er nog meer tragische ongelukken gebeuren", vertelt hij. "Zo moeilijk kan het volgens mij niet zijn om een nieuw bord te bestellen en te vervangen door een bord met vijftig erop. Dat is echt veel beter, misschien zelfs met drempels. Dat zie je ook op andere plekken in Nederland."

Gemeente Velsen

Bram Diepstraten, wethouder verkeer bij de gemeente Velsen, laat weten te gaan onderzoeken of de maximum snelheid naar beneden kan. Diepstraten hoopt snel meer duidelijkheid te kunnen geven over de termijn waarop dat moet gaan gebeuren.